Бригада РХБ защиты ЦВО поднята по тревоге в рамках проверки боеготовности

Специалисты бригады РХБ защиты Центрального военного округа, дислоцированной в Екатеринбурге, подняты по тревоге в рамках стартовавшей контрольной проверки за зимний период обучения.

Бригада совершила двухсоткилометровый марш с выходом в район выполнения задачи по своему боевому предназначению.

В ходе движения экипажи разведывательных химических машин (РХМ-6) провели разведку местности с использованием автоматизированной системы передачи данных об обстановке «Контроль-1», отработали засечку условных ядерных взрывов.

Используя машины термодымовой аппаратуры ТДА-3, специалисты поставили площадную аэрозольную завесу на 3000 квадратных метров средствам разведки противника в интересах артиллерии.

На учение привлечено свыше 500 человек личного состава и более 300 единиц техники.

Замысел учения спланирован по новой методике согласно опыту боевых действий на Ближнем Востоке.