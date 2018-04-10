Бурмистров: не стоит смотреть на неудачную игру вратаря ЦСКА Сорокина в серии со СКА

КАЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеистам "Ак Барса" не нужно обращать внимание на неудачную игру вратаря московского ЦСКА Ильи Сорокина в серии плей-офф против СКА из Санкт-Петербурга, он все равно остается хорошим игроком, заявил форвард казанцев Александр Бурмистров.

"Ак Барс" в финале Кубка Гагарина сыграет с московским ЦСКА, первые матчи серии до четырех побед пройдут в Казани 14 и 16 апреля. Сорокин лидирует в плей-офф по числу игр на ноль, но Ларс Юханссон завершал полуфинальную серию со СКА и в трех матчах ни разу не пропустил.

"У ЦСКА оба вратаря хорошего класса, не стоит смотреть на то, что Сорокин плохо сыграл в последней игре. Он всегда доказывал, что является хорошим вратарем. Без разницы, кто из них выйдет в финале. Сейчас мы не смотрим, куда бросать какому вратарю. Просто тренируемся и думаем о своей игре", - сказал Бурмистров журналистам.

Часть игроков ЦСКА пропустила несколько матчей плей-офф из-за свинки.

"Не думаю, что это повлияет на серию. Надеюсь, все игроки ЦСКА будут здоровы. Нам врачи пока ничего не говорили", - добавил игрок "Ак Барса".

В составе ЦСКА играет воспитанник "Ак Барса" Кирилл Петров. "Мы в детстве в одном звене играли, потом в КХЛ. А против него играл в Казани в январе, когда он с ЦСКА приезжал, и в детстве, когда он за "Спартак" играл. Это финал, дружбы не будет. После финала, конечно, обнимемся", - отметил Бурмистров.