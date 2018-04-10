ЦБ и Кремль не увидели угрозы в последствиях новых санкций

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заверила, что у регулятора «есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности», однако «сейчас таких рисков нет» — как и необходимости применять упомянутые инструменты, передает «Интерфакс».

«Мы, конечно, будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции возможные вводить», — пообещала председатель Центробанка на форуме «Московской биржи».

По словам Набиуллиной, процентная политика Банка России позволяет ограничивать влияние курса валют на инфляцию, которая сейчас «исторически низкая». «Кстати, в низкой инфляции мы также видим один из элементов поддержания макроэкономической стабильности, в том числе в условиях разных внешних изменений», — добавила глава ЦБ РФ.

Набиуллина считает, что для адаптации российской экономики к новым американским санкциям потребуется «некоторое время», но в целом сейчас имеет место повышенная волатильность, обычно возникающая в первые дни после перемен, а потом ее влияние снизится. «Здесь еще много неопределенности, для инвесторов, для участников рынка не совсем понятны последствия, границы этих последствий, идет осмысление всего этого», — объяснила председатель Центробанка.

Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что рыночные колебания не выходят за пределы «нормальной волатильности», а возникающие шоки «абсорбируются плавающим валютным курсом». «Нужно понимать, что сейчас никакого изменения со стороны регуляторов на рынке не происходит, жизнь продолжается. Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, здесь можно не сомневаться», — передает слова министра РБК.

Схожую точку зрения высказал по поводу падения курса российских акций пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сейчас действительно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично обусловлены конъюнктурой, частично – эмоциональными последствиями», — цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер Аркадий Дворкович назвал падение акций «вторичной вещью», отметив, что приоритетом для правительства РФ будет сохранение сотен тысяч рабочих мест попавших под санкции в системообразующих компаниях. «Нужны ли будут дополнительные меры — будем смотреть, но не должно быть какой-то здесь спешки», — приводит РБК слова чиновника. По его мнению, в данный момент главное — минимизировать возникшую на финансовом рынке «точечную неопределенность», из-за которой «инвесторы ведут себя максимально консервативно».