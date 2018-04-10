Центробанк повысил курс евро почти на пять рублей

Российский Центробанк повысил официальный курс евро расчетами на завтра до 76,85 рубля — то есть на 4,96 рубля, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара вырос на 3,79 рубля и достиг 62,36 рубля.

На биржевых торгах 10 апреля европейская валюта впервые с мая 2016 года перевалила за 78 рублей (78,77 рубля), а доллар добрался до отметки в 63,95 рубля.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор располагает широким набором инструментов для нейтрализации финансовых рисков, если таковые возникнут в результате введения новых американских санкций.

Они, напомним, затронули крупных бизнесменов, с минувшей пятницы потерявших 16 млрд долларов из-за падения стоимости принадлежащих им акций российских компаний.