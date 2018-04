Davay pozhenimsya - Predprinimatel' v poiskakh blondinki (10.04.2018)

Davay pozhenimsya. Predprinimatel' v poiskakh blondinki posledniy vypusk 10 aprelya. Zhenikh – Vladimir, 51 god, individual'nyy predprinimatel' iz Sevastopolya. Mechtayet kupit' kater. Posle razvoda s zhenoy pytalsya postroit' otnosheniya s zhenshchinoy na 12 let molozhe, i byl schastliv do tekh por, poka ona ne poprosila kompensatsii za pol'zovaniye yeye telom. Ne svyazhet svoyu zhizn' s damoy starshe 50 let i ne obratit vnimaniya na obladatel'nitsu lishnego vesa. Zhenitsya na miniatyurnoy blondinke s rostom do 170 santimetrov, kotoraya interesuyetsya ne tol'ko tolshchinoy yego koshel'ka. Iskat' zhenu yemu pomogayet nevestka Yekaterina, 28 let. Neskol'ko raz pytalas' ona samostoyatel'no naladit' lichnuyu zhizn' lyubimogo svekra, no kogda ponyala, chto vse yeye popytki poterpeli fiasko, reshila sdelat' yemu syurpriz i ot yego imeni napisala zayavku v programmu.





