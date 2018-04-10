Давид Анташвили считает, что ему еще не время покидать проект

С Викой очередная попытка построить отношения была тщетной. Коллектив начал наседать, что нам надо быть вместе. А у нас с Викой получается только дружить. И в этот момент, когда мы дружим, у нас происходит флирт, и мне кажется, что это — то самое. Думаю, может, у нас получится? Начинаю переходить в более серьезную стадию, но когда мы объявляем себя парой — все, я не могу… Я понимаю, что, скорее всего, это хорошее отношение к Вике как к человеку, но не глубокие чувства. Я чувствую, что я несу за нее некоторую ответственность. Но я просто не с Викой, все.Я очень хочу влюбиться! Хочу найти девушку, с которой я буду делить как минимум одну кровать и не жить в мужской спальне. Хочу готовить для кого-то. Хочется любить и быть любимым. Надоело одиночество. Это, конечно, круто: ты одиночка, никому ничего не должен, никому не обязан. Но это скучно. Мне эмоции уже некуда тратить! Я чувствую, что я не такой, как раньше. Мне все говорят: «Давид, ты раньше был живой и активный, а сейчас какой-то потухший». Нет у меня огня горящего. А на проекте нет пока той девушки, которая разожжет во мне этот огонь.Уйти не хочу: не считаю, что мой час пришел. Сейчас мне толпами пишут девушки. Толпами! По 30 сообщений в день от разных девчонок получаю. А почему мне пишут? Потому что я здесь. Благодаря этому месту. Я хочу здесь себя реализовывать, мне здесь нравится. И я достоин этого места, как никто другой на проекте. Еще рано думать об уходе. Конечно, было бы хорошо, если бы пришла какая-то девушка, которая бы захотела построить со мной искренние отношения, которая мне понравилась, и мы бы ушли за периметр. С которой мне будет не стыдно познакомить маму. С мамой знакомил только двух девушек за все свои 28 лет. Я просто считаю, что в семью надо пускать только того, кто этого достоин. А отношений долгих у меня было буквально несколько. Самые большие — первые отношения. Три с половиной года. Потом отношения — год. А затем — парумесячные.Моя мама — не публичный человек. Даже когда ей звонили на шоу, она трубку не поднимала. Мама этого не любит. Но она считает, что выбор за мной. Меня мой папа так воспитал, что все должно от меня идти: то есть они меня воспитали, а дальше дело за мной, выбор делаю сам. Никакого ограничения нет. Хочешь быть космонавтом — будь космонавтом, хочешь автогонщиком — будь автогонщиком. У меня всегда была такая позиция. Воспитание дало очень большой толчок к моему саморазвитию. Я считаю, что сейчас «Дом 2» — взлетная полоса, с которой можно улететь куда-то высоко.