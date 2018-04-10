Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс на благотворительном гала-приеме The Night Of Opportunity

Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс на светских мероприятиях появляются не так уж часто, но вот уже который год подряд они не пропускают ежегодный гала-ужин Night Of Opportunity.

Прием, организованный благотворительной организацией The Opportunity Network, супруги посетили в качестве председателей премии, вручаемой в рамках вечера. В этом году 50-летний Крейг и 48-летняя Вайс награждали Гэбриэл Юнион, которая внесла "неоценимый вклад в развитие фонда".

The Opportunity Network, к слову, помогает студентам из небогатых семей поступить в престижные вузы и успешно строить карьеру.

А недавно стало известно, что Крейг выставит на торги свой темно-синий Aston Martin Vanquish 2014 года выпуска — таких по миру насчитывается всего 100, выпущены они были к 100-летию автопроизводителя. В этом месяце машина актера, которая оценивается в 400-600 тысяч долларов, будет продана на аукционе Christie's. Вырученные деньги Дэниел отправит как раз The Opportunity Network.

Впрочем, эту информацию обсуждали гости мероприятия, пользователей сети все-таки больше заинтересовали совместные фото Крейга и Вайс.

Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг