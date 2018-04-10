Дмитрий Дмитренко благодарен Богу за дочь

Дочь для отца - это воплощение мечты. Моя дочь для меня самая красивая, чуткая, самая любимая, самая-самая! Быть отцом дочери - это большая честь и большая ответственность. И ни одно слово в мире не выразит, то чувство и состояние, которое я испытываю к ней! Если когда-нибудь я встречусь с Богом, и он спросит меня, за что я ему благодарен, я отвечу: «Я благодарен тебе за то, что ты подарил мне Дочь».