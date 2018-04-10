Дворкович подтвердил планы правительства помочь компаниям, попавшим под санкции

Российское правительство займется стабилизацией компаний, попавших под американские санкции.

Сейчас такая задача является приоритетной для Кабмина, сообщил на Биржевом форуме российский вице-премьер Аркадий Дворкович. Он отметил необходимость минимизировать неопределенность на рынке, обеспечив стабильную работу предприятий, включенных в санкционный список США. Этим вопросом активно занимаются юристы и финансисты.

Вице-премьер уточнил, что котировки акций в этом случае являются вторичным вопросом. Он выразил надежду, что стабилизация работы компаний приведет к нормализации работы всего финансового рынка.