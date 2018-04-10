Экономический форум в Крыму посетят более 300 иностранцев

В текущем году Ялтинский международный экономический форум в Крыму намерены посетить 300 иностранцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.

По его словам, свое участие на ЯМЭФ подтвердили более трехсот гостей из различных стран мира. Мурадов отметил, что в их числе - европейские политики, депутаты и бизнесмены, процесс их подтверждения продолжается.

Проведение форума запланировано на 19-21 апреля. Ранее экс-глава правительства австрийской федеральной земли Каринтия Герхард выразил надежду, что ЯМЭФ станет мостом между Европой и Россией.