Елизавета II сравнила Дональда Трампа с вертолётом

Британская королева Елизавета Вторая сравнила речь сорок пятого президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с шумом пролетающего в небе вертолета — пишет таблоид The Daily Mail.Королева Великобритании позволила себе сделать укол в сторону Трампа в ходе записи документального фильма под названием "Зеленая планета королевы" (The Queen's Green Planet) — картина рассказывает об амбициозном проекте Елизаветы II по защите зеленых насаждений.Прогуливаясь по садам Букингемского дворца с известным телевизионным ведущим Дэвидом Аттенборо, королева Елизавета Вторая отвлеклась из-за громкого звука вертолета, который посмел нарушить королевский покой, пролетая в небе. Тут-то королева и решила невзначай напасть на Трампа."Почему эти штуки вечно жужжат, пока я пытаюсь сказать что-то важное? Прямо как Дональд Трамп. Или его предшественник Барак Обама", — заявила раздраженная Елизавета Вторая. Досталось, как видим, и Обаме.Фильм, во время съемок которого королева сравнила Трампа и Обаму с вертолетами, будет показан британским телевидением шестнадцатого апреля. Кроме монарха, в записи ленты принимали участие принцы Гарри и Уильям, а также голливудская актриса Анджелина Джоли.