Эмбер Херд пожертвововала деньги, полученные от развода с Джонни Деппом, детской больнице

Эмбер Херд

Эмбер Херд — человек слова. Теперь Джонни Депп в этом может точно не сомневаться. 31-летняя актриса сдержала свое обещание и пожертвовала полученные от развода с бывшим мужем деньги на благотворительность. Актриса перечислила несколько миллионов долларов детскому госпиталю в Лос-Анджелесе, который предоставил финансовый отчет за прошлый год и включил Херд в список почетных благотворителей.

Мы очень признательны всем нашим благотворителям за их щедрость. От имени всех детей и семей, на чьи жизни вы оказали влияние, и от имени всей детской больницы в Лос-Анджелесе мы выражаем вам искреннюю благодарность,

— сообщается в официальном докладе госпиталя.

Херд, по словам источников, пожертвовала от одного до пяти миллионов долларов (точная сумма не называется). Всего же 54-летний Депп выплатил ей семь миллионов. Впрочем, актриса говорила о том, что пожертвует деньги не только детской больнице, но и Американскому союзу защите гражданских свобод, который оказывает помощь жертвам домашнего насилия.

Выбор этой организации был не случаен — по утверждениям Херд, сама она не понаслышке знает, что такое домашнее насилие. По ее словам, бывший супруг не раз поднимал на нее руку и даже пытался задушить. Херд не просто предала это огласке, но даже присоединилась к проекту #GirlGaze PSA и рассказала о том, что пережила в браке с популярным актером.