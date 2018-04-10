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» » «Это непохоже на Надю»: Сестра Савченко заявила, что нардепа отвезут в больницу

«Это непохоже на Надю»: Сестра Савченко заявила, что нардепа отвезут в больницу


Добавлено: 10 апр 2018 в 17:59, Категория: Украина
«Это непохоже на Надю»: Сестра Савченко заявила, что нардепа отвезут в больницу

Нардепа Надежду Савченко, находящуюся в СИЗО завтра повезут в больницу.

Ее сестра Вера Савченко сообщает: «Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня, то на завтра. На это следователь ответил, что ее завтра отвезут в больницу и что она сама пожелала этого. Но я не понимаю что происходит, это не похоже на Надю «.

На данный момент Вера Савченко направляется в СИЗО к сестре, чтобы «разобраться в ситуации».

Она уточнила, что вчера у Надежды взяли анализы, но результатов до сих пор не предоставили.


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Добавлено: 10 апр 2018 в 17:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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