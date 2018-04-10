«Это непохоже на Надю»: Сестра Савченко заявила, что нардепа отвезут в больницу

Нардепа Надежду Савченко, находящуюся в СИЗО завтра повезут в больницу.

Ее сестра Вера Савченко сообщает: «Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня, то на завтра. На это следователь ответил, что ее завтра отвезут в больницу и что она сама пожелала этого. Но я не понимаю что происходит, это не похоже на Надю «.

На данный момент Вера Савченко направляется в СИЗО к сестре, чтобы «разобраться в ситуации».

Она уточнила, что вчера у Надежды взяли анализы, но результатов до сих пор не предоставили.