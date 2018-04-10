ФБР обыскало офис адвоката Трампа

В ходе обыска в офисе адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна Федеральное бюро расследований (ФБР) изъяло налоговые документы, переписку с некоторыми клиентами и бумаги, касающиеся выплат порноактрисе Стефани Клиффорд. Об этом сообщает The New York Times.

Адвокат юриста президента Стивен Райан сообщил, что ФБР получило ордер на обыск после обращения спецпрокурора Роберта Мюллера, но напрямую изъятие документов с расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года не связано. Стивен Райан назвал обыск «полностью нецелесообразным и ненужным».

Дональд Трамп напомнил, что уже передал более миллиона документов сотрудникам Роберта Мюллера.

«Это позорная ситуация. Эта охота на ведьм длится уже больше 12 месяцев, а на самом деле еще дольше»,— цитирует его Reuters.

Ранее сообщалось, что с президентом США отказались работать глава юристов Белого дома Джон Дауд и экс-федеральный прокурор Джозеф Дидженова, не проработавший в команде Трампа и неделю.