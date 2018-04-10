Франция выступила за изменение сделки с Ираном по мирному атому

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник призвал дополнить соглашение по иранскому мирному атому работой по ракетной ядерной программе.

«Ничего не позволит мне сегодня сказать, что он (договор) не соблюдается. Но он должен быть дополнен работой по баллистическим ракетам. Это мы должны обсуждать, и это работа, которую я бы хотел вести», — цитирует РИА «Новости» его заявление.

«Нужно ли для того, чтобы эта работа была эффективной, положить конец СВПД? По моему мнению, нет», — добавил французский лидер.

В январе президент США Дональд Трамп в письменной форме потребовал от Евросоюза участвовать в процессе «исправления» сделки с Ираном по мирному атому. В противном случае американский лидер пригрозил выйти из соглашения.

В 2015 году США, Иран, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали соглашение «Совместный всеобъемлющий план действий», касающееся урегулирования проблемы иранской атомной программы. Выполнение соглашения снимает с Тегерана экономические санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

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