ФСБ предотвратила теракты в нескольких регионах

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты в Башкирии и Ингушетии в день выборов, а также в саратовском торговом центре. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников, передает РИА «Новости».

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Двое боевиков были ликвидированы в Башкирии, в Ингушетии задержали двух участников праворадикальной группировки. В марте в Саратовской области при попытке задержания ликвидированы члены ячейки ИГИЛ (группировка запрещена в России), планировавшие совершение теракта в одном из торговых центров.

Ранее Бортников рассказал, что в 2018 году в России предотвратили 25 террористических актов, боевикам удалось совершить четыре атаки. Также он добавил, что в стремлении сохранить боевой потенциал, террористы стараются избегать открытого противостояния, предпочитая тактику партизанской войны.

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