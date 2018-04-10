ФСБ с начала года предотвратила шесть терактов

Глава Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) Александр Бортников сообщил, что с начала 2018 года спецслужба предотвратила на стадии подготовки шесть терактов. В частности, в марте сотрудниками спецслужбы был предотвращен террористический акт в одном из торговых центров Саратова, передает РИА Новости.

Бортников отметил: «В первом квартале 2018 года совершено три преступления террористической направленности: в Дагестане, в Хабаровском крае и Сахалинской области. На стадии подготовки предотвращено шесть терактов».

Напомним, 11 марта Центр общественных связей ФСБ сообщал, что «в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки», которые при попытке задержания «оказали вооруженное сопротивление» и «в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью».

При осмотре места происшествия сотрудники ФСБ обнаружили оружие — пистолеты ТТ и ПМ, а также самодельную ручную гранату и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте.

Было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.