ГИБДД исправила вопросы о медпомощи в билетах для экзамена на права

ГИБДД скорректировала билеты для экзамена на получение водительского удостоверения, исправив содержавшуюся в них ранее некорректную медицинскую информацию, которая «ущемляла права и законные интересы граждан», пишет «Коммерсантъ».

Обновленные билеты для категорий «А», «B», «М» и подкатегорий «А1» и «B1» уже опубликованы на сайте ГИБДД России. Изменения коснулись правил проведения сердечно-легочной реанимации, методов извлечения пострадавшего при ДТП из салона машины и помощи при термических ожогах, которые в прежнем варианте противоречили официально утвержденным памяткам МЧС РФ.

Внести изменения потребовали специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ, а непосредственно в ГИБДД обратилась с соответствующим запросом Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ). Ее глава Татьяна Шутылева пояснила, что в автошколах водителям давали верные знания об оказании первой медицинской помощи, но содержимому экзаменационных билетов они не соответствовали. «Доходило до того, что преподаватели говорили абитуриентам, какие ответы нужно давать на экзамене, чтобы получить оценку "экзамен сдан", но предупреждали, что в реальной жизни нужно пользоваться совершенно иными методиками», — рассказала она.

По словам Шутылевой, начинающих водителей пугало такое расхождение, они боялись в экстренной ситуации перепутать реальные рекомендации с теми, о которых рассказывали экзаменаторам, сдавая на права.

К примеру, в экзаменационных билетах при переломе конечности предлагалось наложить жгут «выше раны на месте перелома», тогда как в действительности место наложения жгута определяется в зависимости от направления кровотока рядом с местом травмы и никогда не находится непосредственно на переломе.

Кроме того, водителям предлагалось определять, жив пострадавший или нет, с помощью проверки пульса на сонной артерии. Однако, как отметили в Минздраве, человек, не обладающий специальными навыками, не может достоверно определить признаки жизни при проверке пульса, поэтому надо обучать водителей проверять дыхание.

По словам члена межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи в России Леонида Дежурного, определение признаков жизни по пульсу — это «отголосок советской медицины», тогда как европейские исследования показывают, что в 44% случаев водитель принимает собственный пульс за пульс пострадавшего.