Глава думского комитета по обороне посулил ответ на удар США по Сирии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, выступая на пленарном заседании палаты от фракции «Единая Россия» заявил, что Россия в случае нанесения США удара по Сирии примет все необходимые, в том числе военные меры. Как сообщает ТАСС, по мнению Шаманова, «политика двойных стандартов дошла до ручки».

«Пусть не надеются, со своими корабельными группировками и со своими фейками. Мы суверенная страна, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне», — добавил глава комитета.

Владимир Шаманов предложил действовать взвешенно и ответственно, сославшись на взаимодействие с Совбезом ООН, в результате которого уже сейчас стало известно, что никаких следов химической атаки в сирийском Думе найдено не было.

Глава думского комитета также отметил увеличение числа стран, принимающих участие в сирийском конфликте.

«По абсолютно нарушенным международным правилам пара самолетов Израиля входит в воздушное пространство Ливана, наносит удар по соседней суверенной стране <…> непосредственно по аэродрому сирийских вооруженных сил. Таким образом, увеличивается количество стран участников конфликта», — указал генерал-полковник.

Шаманов также добавил, что Израиль не оповещал о своих намерениях Россию.