Хакеры удалили c YouTube клип Despacito с 5 млрд просмотров

Хакерская группировка Prosox and Kuroi’sh, взломала группу музыкальных каналов Vevo на YouTube и удалила самый просматриваемый ролик сервиса — клип на песню пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito, сообщает BBC.

Хакеры заменили ролик видеозаписью с неизвестными вооруженными людьми в масках, в описании к клипу говорится: «Освободите Палестину».

Пострадали от действий хакеров и другие клипы — так, были изменены названия и выходные данные роликов Шакиры, Тейлор Свифт, Селены Гомес и Дрейка.

Администрация YouTube пока не прокомментировала ситуацию.