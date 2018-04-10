Хейли: США ответят на «химатаку» в Сирии

США примут меры в ответ на якобы имевшее место применение химоружия в сирийской Думе. Об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза.

По мнению американского дипломата, сейчас мир должен увидеть, что справедливость свершилась. Хейли уверена, что момент, когда «СБ либо выполнит свои обязательства, либо продемонстрирует полную неспособность защитить народ Сирии» войдет в историю. По ее словам, США в любом случае ответят на произошедшее.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что постановочный характер инцидента в Думе не вызывает сомнений.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран, поддержавших сирийского лидера Башара Асада на фоне сообщений о химатаке в Думе. Российская сторона опровергла сведения о снарядах с хлором, которые якобы были сброшены сирийскими военными на город. В МИД РФ заявили, что вброс предпринят с целью выгораживания террористов и оправдания возможного удара.