Интервью с музыкантом Андреем Лаврентьевым: о жизни после «Голоса» и творческих планах

Телерадиоведущий, музыкант Антон Лаврентьев в прошлом году удивил нас своим ярким появлением на телепроекте «Голос», где прошел в полуфинал и остался одним из самых ярких и запоминающихся участников шоу за всю его историю. Этой весной у него много работы: на носу большой сольный концерт в клубе RED, который состоится 17 мая. О подготовке к нему, новом репертуаре и своем слушателе Антон рассказал эксклюзивно порталу FashionTime.ru.



Антон, с момента выхода альбома «Мои путешествия» прошел год. Что изменилось в вашей музыке за это время? Чем отличается новый материал от того, что мы слышали до этого?



Антон Лаврентьев: За этот год, в первую очередь, изменился я сам, ведь произошло очень много разных событий. Один только «Голос» чего стоит! А вместе со мной меняется и моя музыка – она становится гораздо разнообразнее.

Участие в проекте позволило мне примерить на себя совершенно несвойственные образы, и я понял, что могу очень многое. Мой музыкальный спектр расширился, так что и музыка, которую я сейчас пишу, имеет более широкий стилевой диапазон. В последнее время в аранжировках, например, я стал уходить больше в электронику, но словам песен, стихам, как и раньше, уделяю очень пристальное внимание.

Сейчас у музыкантов принято писать дуэты. Нет ли у вас этого в планах?

Антон Лаврентьев: Я не рассматриваю дуэт как возможность попасть в модную струю или, не дай бог, за чужой счет подняться на новый уровень. Есть просто приятные мне люди, музыканты, чье творчество мне близко и с кем хочется экспериментировать. Один из таких исполнителей – это Манижа. Не хочу сглазить, поэтому не буду пока раскрывать всех тайн, скажу только, что в последнее время мы видимся часто.

Участие в «Голосе» принесло вам новых слушателей?

Антон Лаврентьев: Участие в «Голосе» чего мне только не принесло! Это вообще опыт потрясающий и ни с чем не сравнимый. Я не буду лукавить, конечно, Первый канал – это многомиллионная аудитория, очень пристальное внимание, но вместе с тем и колоссальная ответственность. Ты можешь как людям приглянуться и вызвать желание прийти на твой концерт, так и наоборот. Этот проект скорее помог мне показать, на что я способен, какой репертуар мне под силу, иными словами, просто познакомить зрителей с Антоном Лаврентьевым. Думаю, часть из них поинтересовалась моим допроектным творчеством и возможно, открыла для себя что-то новое и приятное.

В мае у вас концерт на большой площадке. До этого вы собирали более локальные клубы с меньшей вместимостью. Почему решили выйти на другой уровень?

Антон Лаврентьев: Я задумался об этом в минувшем декабре, когда играл концерт в клубе «16 тонн», который не смог вместить всех зрителей. Поэтому весной мы замахнулись на площадку побольше – клуб RED. Это зал на 1500 человек, другая атмосфера, звук другой, другая музыкальная программа – совсем новая!

Я люблю ставить перед собой задачи, можно даже сказать, эксперименты – этот концерт тому пример. Волнуюсь ли я? Конечно. Но в результате я уверен. Ни шагу назад! 17 мая я вас удивлю.

Кому и почему надо пойти на ваш концерт? Если потенциальный зритель еще не знаком с вашими песнями.

Антон Лаврентьев: Во-первых, всегда хорошо узнавать что-то новое, правда? Во-вторых, я точно знаю, что моя музыка находит отклик в самых разных людях: я видел на своих концертах и совсем молоденьких девочек, и женщин зрелого возраста, молодых парней, пары. В-третьих, в этот раз у меня будут еще и звездные гости – совсем скоро я открою их имена! Ну и давайте не будем забывать, что в короткую летнюю пору в Москве ходить на любые музыкальные мероприятия одно удовольствие! Думаю, мой концерт будет хорошим для этого стартом.



Вы телеведущий, радиоведущий, музыкант. Недавно в интервью вы говорили, что хотите выпустить сборник стихов. Что дальше? Рисование?

Антон Лаврентьев: Если обнаружу у себя такой талант, то почему бы и нет? Но пока я иду к своим целям поступательно и действительно сейчас работаю над сборником. Думаю, он увидит свет этой осенью. Более того, мне хочется, чтобы он был мультимедийным: выпущен книгой, альбомом на iTunes и в видеоформате на YouTube. А уж потом можно и крестиком начать вышивать! Не люблю стоять на месте.

Вы не афишируете свою личную жизнь. На ваш взгляд, творить проще будучи влюбленным или наоборот несчастным в любви? Художник должен быть голодным?

Антон Лаврентьев: Я думаю, что художник тем и отличается от нехудожника, что может творить в любом состоянии. Влюбленность или несчастная любовь – это все катализаторы творчества. И из любого состояния можно извлечь мелодию или рифму. Не получается? Учись, прислушивайся к себе. Опыт, переживания, эмоции – это бесценные помощники любого творца.