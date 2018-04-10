Из-за санкций Glencore отказалась от доли в компании Дерипаски

Швейцарская трейдинговая компания Glencore обнародовала заявление по поводу дальнейшего сотрудничества с компаниями UC Rusal и En+, основным акционером которых является попавший под санкции минфина США российский бизнесмен Олег Дерипаска.

В заявлении говорится, что сотрудничество продолжится, однако Glencore примет все возможные меры для минимизации рисков и, в частности, откажется от конвертации принадлежащих ей 8,75% в UC Rusal в депозитарные расписки En+, пишут «Ведомости».

Кроме того, гендиректор Glencore Айван Глазенберг выйдет из совета директоров «Русала», куда входил на протяжении последних 11 лет.

Соглашение Glencore с En+ о конвертации не было обязывающим и являлось «признанием уникальности» инвестиционного случая и «сильной бизнес-позиции» российской компании, пояснил ее действующий президент Максим Соков.

Дерипаска, как утверждают источники «Ведомостей», был заинтересован в конвертации, потому что намеревался консолидировать UC Rusal на материнской компании, а Glencore, по их словам, всегда была на его стороне.

Напомним, Олег Дерипаска оказался в списке богатейших россиян, понесших наиболее серьезные потери в связи с введением новых персональных санкций американского министерства финансов. Все эти бизнесмены в совокупности потеряли 16 млрд долларов.