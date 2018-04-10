Кабмин внес поправки к законопроекту о применении контрольно-кассовой техники

Правительство России внесло поправки к законопроекту об уточнении порядка применения контрольно-кассовой техники организациями и индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Читайте по теме

Малому бизнесу упростят налоговую отчётность

Поправками к законопроекту предлагается, в частности, освободить от обязанности применения ККМ кредитные организации при осуществлении ими расчётов и других банковских операций; организации, реализующие полномочия субъектов Федерации и муниципальных образований по предоставлению за плату права пользования парковочными местами при условии перечисления собираемых денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, и ряд других организаций.

За ФНС России предлагается закрепить обязанность по разработке единого методологического подхода к формированию кассового чека. С июля 2017 года индивидуальные предприниматели, имеющие мелкие торговые точки и оказывающие услуги населению, должны установить онлайн-кассы. Главное отличие новых аппаратов от обычных состоит в том, что такие кассы не просто фиксируют данные о покупке на бумажной ленте, но и передают все сведения о произведённой операции в налоговую. Благодаря этому налоговая отчётность для бизнесменов будет упрощена.

Яндекс.Дзенв Telegram

Россия и Иран готовы к совместным бизнес-проектам

Авиакомпании заставят быть пунктуальными

Жириновский назвал темы, которые стоит запретить в Интернете