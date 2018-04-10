«Качество и сервис»: вагоны украинской электрички ужаснули даже украинцев (ФОТО)

Состояние вагона украинской электрички повергло в шок даже самих украинцев, после того как фото вагона было опубликовано в социальных сетях.

Харьковчанин разместил эти снимки в Twitter после поездки на комфортабельном украинском железнодорожном транспорте.

На фоне чудовищного вагона, больше напоминающего декорации съёмок кинофильма о постапокалипсисе, мире, оставленном людьми, крайне издевательски выглядит рекламный плакат «Укрзализныци» со словами «Качество и сервис».

Плакат уверяет пассажиров, что «Укрзализныця» следит за качеством сервиса и чистотой вагонов на данном маршруте, что не может не вызывать сардоническую улыбку.