Капитан арестованного украинцами судна «Норд» вышел под залог

Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко освобожден под залог из СИЗО в украинском Херсоне с обязательством вернуться на допрос в управление Службы безопасности страны, передает РИА Новости со ссылкой на Татьяну Тихончик, пресс-секретаря прокуратуры Крыма в составе Генпрокуратуры Украины.

«Как мне только что сообщили, он вышел», — сказала она журналистам. По словам Тихончик, капитану предстоит «допрос как в этом уголовном производстве, так и в другом».

Херсонский городской суд арестовал Горбенко за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства» на два месяца с правом внесения залога.

Ранее представитель судовладельца сообщала, что несмотря на внесение залога Горбенко так и не освободили. Тихончик в ответ поясняла, что деньги, поступившие в счет залога, должны пройти через украинское казначейство.

Напомним, судно «Норд», шедшее под российским флагом, было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта, а 30 марта суд наложил на него арест. Моряков оштрафовали и освободили, запретив покидать Украину до участия в допросе по делу Горбенко.