Капитана задержанного на Украине «Норда» не отпустили после внесения залога

Гражданин РФ Владимир Горбенко — капитан задержанного украинскими пограничниками в Азовском море российского сейнера «Норд» — остается под стражей несмотря на внесенный 6 апреля залог. Его перевели из изолятора временного содержании (ИВС) в следственный изолятор (СИЗО), сообщает РБК со ссылкой на представителя владеющего судном керченского Рыболовецкого колхоза имени 1 мая Анну Шевелеву.

По ее словам, утром 10 апреля представляющие моряков «Норда» адвокаты явились в судебную администрацию для получения документов, подтверждающих внесение залога, но руководителя не оказалось на месте, поскольку накануне он праздновал свой день рождения.

«Капитан Горбенко отправлен в СИЗО, процедура его вызволения значительно осложняется», — пояснила Шевелева.

Пресс-секретарь входящей в Генпрокуратуру Украины прокуратуры Крыма Татьяна Тихончук заверила, что россиянина освободят сразу после того, как внесенный за него залог пройдет через украинское казначейство. «Однако он должен каждый понедельник являться к следователю. В случае невыполнения этого обязательства лицо будет объявлено в розыск с целью задержания», — предупредила она.

Напомним, остальных моряков с «Норда» мариупольский городской суд оштрафовал на 6,6—7,5 тысячи рублей каждого, наказав их таким образом за вмененное им нарушение государственной границы.

Капитану сейнера вменяют нарушение порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», предусматривающее лишение свободы сроком до пяти лет и конфискацию транспортного средства.

«Норд» был задержан 25 марта по подозрению в заходе в крымские порты, который украинская сторона расценивает как нарушение ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.

Управление ФСБ в Крыму в свою очередь завело уголовное дело в отношении задержавшего судно экипажа патрульного корабля государственной пограничной службы Украины, вменив ему угон морского транспорта.