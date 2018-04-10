Катерина Зиновьева и Саша Гобозов достойно выдержали испытание

Прошёл очередной этап конкурса «Свадьба на миллион», где мы были в качестве участников шоу «Интуиция». Саша участвовал как в паре со мной, так и в паре с Жариковой. Мы с ним были предпоследние, и я не видела, к сожалению, как они прошли этот этап с Жариковой. Но зрители сказали, что наш тандем с Сашей был намного ярче. Думаю, зрителю все-таки видней. Для меня было приятным то, что Саша на этом этапе не кричал, не оскорблял, не посылал меня, как это было раньше. Он очень достойно выдержал испытание, которое мы прошли с ним в месте. Ждём следующий этап. Я вообще легко отношусь к этому конкурсу и говорила об этом Саше, чтобы он так же относился легче, чтобы на дружеской волне мы смогли пройти все испытания.