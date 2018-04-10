Конгресс США обнародовал показания Марка Цукерберга

9 апреля Комитет Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле опубликовал показания основателя Facebook Марка Цукерберга об утечке данных 87 млн пользователей соцсети.

Цукерберг признал свою личную вину в случившемся, а также изложил подробности скандала с британской компанией Cambridge Analytica и свою версию истории предполагаемого российского вмешательства в американские выборы президента.

«Мы недостаточно хорошо понимали свою ответственность, и это было большой ошибкой. Это была моя ошибка, и я прошу прощения. Я основал Facebook, я управляю соцсетью, и я несу ответственность за все, что в ней происходит», — заявил Цукерберг.

Показания об утечке данных пользователей Facebook в Конгрессе США Марку Цукерберг снова будет давать 11 апреля. Отчитываться перед парламентом Великобритании, к возмущению британских парламентариев, он отказался и предложил направить в Лондон одного из своих заместителей.

По последним данным, Cambridge Analytica собирала данные о пользователях соцсети для использования в политической рекламе. Цукерберг ранее признал свою вину в утечке данных и выкупил рекламу в британских газетах, чтобы извиниться перед пользователями.