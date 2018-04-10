«Красная звезда» рассказывает о вводе в состав ВМФ головного многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120

В номере среды помещен материал о церемонии подъёма флага вспомогательного флота ВМФ на головном многофункциональном судне тылового обеспечения «Эльбрус». В мероприятии в городе Североморске приняли участие заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков и командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Публикуется подборка материалов о проверочных мероприятиях в военных округах и на Северном флоте, в рамках которых проводятся тактические учения и командно-штабные тренировки. В ходе проверки особое внимание уделяется степени реализации задач по внедрению полученного в Сирии боевого опыта.

В репортаже из Калининградской области идет речь о межфлотском втором этапе конкурса по полевой выучке подразделений ПВО «Ключи от неба», по его итогам на полигон Ашулук для участия в третьем этапе конкурса поедет команда Балтийского флота.

«Красная звезда» продолжает информировать о развитии ситуации в Восточной Гуте, где продолжается гуманитарная операции при непосредственном участии российского Центра по примирению враждующих сторон.

Кроме того, рассказывается о прошедших в Тульском суворовском военном училище мероприятиях, посвящённых 57-й годовщине полёта в космос Юрия Гагарина, и организации сеанса прямой связи с российскими космонавтами, находящимися на борту международной космической станции.