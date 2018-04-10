Лукашенко: Полмиллиона граждан Белоруссии нужно заставить работать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым заставить работать полмиллиона белорусов, достигших трудоспособного возраста.

В начале 2018 года глава государства подписал декрет №1, заменивший документ «о тунеядцах», принятый три года назад. На встрече с главами СМИ Белоруссии во вторник Лукашенко отметил, что среди полумиллиона безработных есть те, кто имеет проблемы с законом. Главное — заставить их работать, считает политик.

Смысл нового документа в том, чтобы граждане сами платили за оказание коммунальных, образовательных и медицинских услуг.