Mama - 1 sezon, 63 seriya (10.04.2018)

Novyy serial-fil'm Mama 1 sezon 63 seriya 10 aprelya. Zeynep pytayetsya ob"yasnit' Turle, pochemu yeyo tak dolgo ne bylo, no devochka uzhe svyklas' s mysl'yu o predatel'stve i svoyey zhizn'yu s Shule. Dzhengiza snova vytaskivayut iz politsii, taksist, kotorogo on izbil, zabirayet svoye zayavleniye. Dzhakhide obvinyayet Gyunyul' v semeynoy tragedii, chto pravda o Turle ne stoit togo schast'ya, kotoroye bylo u Zeynep. Po syuzhetu glavnaya geroinya Zeynep mechtayet stat' fotografom, no vremenno reshayet rabotat' uchitelem v shkole, gde znakomitsya so svoyey uchenitsey Melek. Yezhednevno malen'kaya devochka podvergayetsya zhestokomu obrashcheniyu so storony svoyey sem'i – materi i yeye lyubovnika.





