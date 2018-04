Mama - 1 sezon, 65 seriya (10.04.2018)

Добавлено: 10 апр 2018 в 22:42 ,

Novyy serial-fil'm Mama 1 sezon 65 seriya 10 aprelya. Zeynep ugovarivayet Shule vstretit'sya, v posledniy raz. Ona khochet ponyat', pochemu rodnaya mat' devochki skazala o tom, chto Melek umerla. Dzhengizu predlagayut stat' partnerom, no dlya etogo yemu nado vnesti den'gi v biznes. On obeshchayet dat' 10 tysyach v skorom vremeni. V etot moment on vspominayet o Zeynep i o svoyem obeshchanii otomstit' yey. Po syuzhetu glavnaya geroinya Zeynep mechtayet stat' fotografom, no vremenno reshayet rabotat' uchitelem v shkole, gde znakomitsya so svoyey uchenitsey Melek. Yezhednevno malen'kaya devochka podvergayetsya zhestokomu obrashcheniyu so storony svoyey sem'i – materi i yeye lyubovnika.





