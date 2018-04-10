Мардж и Лиза из «Симпсонов» ответили на обвинения в расизме из-за Апу

Обвинения в расизме, выдвинутые в прошлом году против создателей популярного мультсериала "Симпсоны" комиком Хари Кондаболу, получили ответ — комику ответили персонажи анимационного сериала — Мардж и Лиза Симпсон.Речь идет об ответе на критику, которую на "Симпсонов" обрушил выходец из Индии Хари Кондаболу, недовольный персонажем по имени Апу Нахасапимапетилон. Апу, будучи индусом, представляет собой просто какую-то компиляцию стереотипов и штампов, существующих у американцев относительно граждан Индии. Так считает Кондаболу.В одной из новых серий "Симпсонов" есть сцена с Лизой и Мардж — Лиза обращается к зрителям и говорит: "Явление, которое началось несколько десятков лет назад, всех устраивало и воспринималось как нечто безобидное, а теперь стало ужасно некорректным. Что можно сделать с этим?"Затем Лиза производит еще несколько действий, которые очевидно являются ответом Кондаболу. Последний, кстати говоря, уже прокомментировал это — известный комик назвал "печальным" мнение, которого придерживаются создатели анимационного сериала. "А ведь мне нравился этот мультсериал!", — посетовал комик.