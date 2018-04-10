МЧС возобновило поиски останков на месте крушения Ан-148

10 апреля к месту падения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 в Подмосковье прибыла группировка Ногинского спасательного центра МЧС России. Как сообщает ТАСС, спасатели проведут дополнительное обследование квадрата крушения лайнера.

Ожидается, что на место приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Он расскажет присутствующим о мерах для поиска останков тел и личных вещей погибших.

Накануне дочь одной из погибших при крушении Ан-148 Юлия Синицына записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оцепить место авиакатастрофы, так как спустя два месяца после падения лайнера на поле находят останки погибших.

Напомним, в результате крушения Ан-148 погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Основной причиной трагедии считается частичное обледенение датчиков скорости.