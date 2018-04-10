Мемория. Геннадий Фадеев

10 апреля 1937 года родился Геннадий Фадеев, первый президент ОАО «РЖД».

Личное дело

Геннадий Матвеевич Фадеев (81 год) родился в городе Шимановске Амурской области, где его отец Матвей Яковлевич Фадеев работал в локомотивном депо на экипировке паровозов. Мать Екатерина Ивановна была домохозяйкой, растила семерых детей. Геннадий стал самым младшим ребенком в семье.

С самого детства жизнь Фадеева, как и всей его семьи, была связана с железной дорогой. Его старший брат работал начальником вагонного депо, другой брат — помощником машиниста, сестра — телефонисткой, вторая сестра — на хлебозаводе рабочего снабжения. «Железная дорога для многих становилась судьбой, люди жили в ритме железной дороги и не мыслили себя без нее. Ответственность за работу была высочайшая. Тогда за каждым машинистом был закреплен паровоз, и он его холил и лелеял, как дитя родное. Паровоз блестел, как начищенный самовар, но главное — каждый имел свой особенный гудок. И мы, мальчишки, прекрасно различали это многоголосье. По гудку угадывали, чей паровоз идет, чей отец или брат домой возвращаются», - вспоминал Фадеев. В те времена господствовала паровозная тяга, поэтому на станцию каждый день прибывало по составу с углем. Сотрудники депо после основной работы приходили на выгрузку этого угля, чтобы заработать дополнительные деньги. «Вагон такого состава считался занятым, если на нем, то есть на платформе перед ним, стоял человек. Таким человеком нередко был и я, когда соседнюю платформу выгружал отец. А было мне тогда всего лет пять или шесть»,- рассказывал Фадеев.

Учился в ведомственной школе МПС № 59. После окончания десятилетки поступил в Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, который окончил с отличием в 1961 году. Уже с третьего курса, приезжая домой на каникулы, устраивался в Шимановске дежурным по станции второго класса и даже всегда на месяц раньше других сдавал сессии, чтобы побыстрее уехать домой и устроиться на работу. Получив красный диплом, Фадеев попросил ректорат направить его на Восточно-Сибирскую железную дорогу.

Он попал на очень большую, стыковочную с Красноярским отделением железной дороги станцию Тайшет Иркутской области, оснащенную большой сортировочной станцией. Как раз в тот период пускали линию Тайшет — Абакан, что стало для Фадеева очень хорошей школой, о ней он постоянно вспоминал впоследствии. В 1961-1965 годах работал сперва дежурным по путям, потом маневровым диспетчером, дежурным по станции, и, наконец главным инженером станции Тайшет.

В 1965 году Федорова переводят в город Нижнеудинск той же Иркутской области на должность заместителя начальника отдела движения и пассажирской работы Нижнеудинского отделения Восточно-Сибирской железной дороги. Через четыре года он становится начальником отдела, а еще через год - начальником Нижнеудинского отделения.

В 1974 году Фадеев возвращается в Тайшет, но уже в качестве начальника Тайшетского отделения Восточно-Сибирской железной дороги. Надолго, однако, в Тайшете он не задержался – в 1975 году стал начальником Красноярского отделения Восточно-Сибирской железной дороги, а когда через четыре года она обрела самостоятельный статус, — начальником КрасЖД.

Регион к этому времени превратился в большую строительную площадку: сооружались Саяно-Шушенская ГЭС, Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Саянский алюминиевый завод, Минусинский электротехнический комплекс, Сосновоборский завод прицепов, «Крастяжмаш», вводились в эксплуатацию новые корпуса КрАЗа... Новый директор железной дороги понял, что наработанная система перевозок и грузов нуждается в коренной перестройке. Началось укрепление материально-технической базы, расширение вагонного парка, наращивалась пропускная способность станций. В 1982 году начались строительство мощной сортировочной станции Красноярск-Восточный и реконструкция депо.

Под руководством Фадеева Красноярская железная дорога вышла в лидеры отрасли, ее ставили в пример, туда ехали перенимать опыт. Дорога стала полигоном для внедрения новых технологий,

В середине марта 1984 года Фадеева вызвали в Москву, где сообщили, что он переводится в Ленинград на должность начальника Октябрьской железной дороги.

Этот пост всегда считался у железнодорожников особо почетным, ведь Октябрьская железная дорога — старейшая в России. По словам самого Фадеева, здесь работает все лучшее, что есть на железнодорожном транспорте. Все новейшие разработки идут на этот полигон как на испытательный.

За три года, которые Фадеев провел на этом посту, были восстановлены пути, разрушенные еще в Великую Отечественную войну, произведен капитальный ремонт действующих участков, заменен изношенный подвижной состав, созданы современные мощности по ремонту, внедрена новая технология пропуска тяжеловесных поездов, отлажено взаимодействие железной дороги с морскими портами.

В 1987 году Фадеев был назначен замминистра путей сообщения — начальником Главного управления движения, членом коллегии МПС, еще через год — первым заместителем министра. После распада СССР Фадеев активно добивался сохранения министерства путей сообщения. В итоге после ночного совещания у Бурбулиса по этому вопросу в январе 1992 года Борис Ельцин назначил его главой МПС России. Этот пост Фадеев занимал до 1996 года.

Покинув кресло министра в 1996 году, Фадеев три года проработал генеральным секретарем Международного координационного совета по Транссибирским перевозкам. В 1999?2001 годах занимал пост начальника Московской железной дороги.

В 2002 году президент Владимир Путин вернул Фадеева в кабмин, снова назначив министром путей сообщения Российской Федерации.

В сентябре 2003 года постановлением Правительства РФ было создано ОАО «Российские железные дороги», которое приняло от Министерства путей сообщения функции управления железнодорожным транспортом. Фадеев стал первым президентом ОАО «РЖД» и занимал этот пост до 17 июня 2005 года.

В июне 2005 РЖД возглавил Владимир Якунин. Фадеев же занял пост помощника председателя Правительства России, оставшись членом Совета директоров ОАО «РЖД».

После отставки правительства Фрадкова в 2008 году был выведен и из состава Совета директоров и на долгие годы забыт руководством РЖД.

Когда в августе 2015 года пост президента ОАО «РЖД» занял сменивший Якунина Олег Белозеров, он первым делом позвонил Фадееву и предложил стать его советником.

«Когда Олег Валентинович был назначен, он мне сам буквально часа через два-три позвонил и сказал, я дословно передаю: "Геннадий Матвеевич, здравствуйте, я – Белозеров, звоню из вашего кабинета". А я ему отвечаю: "Олег Валентинович, я 10 лет ждал этого звонка"», - рассказывал Фадеев.

Геннадий Матвеевич Фадеев стал первым в транспортной отрасли полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» mintrans.ru

Чем знаменит

Геннадий Фадеев - первый министр путей сообщения Российской Федерации (1992?1996). Также он занимал эту должность в 2002?2003 годах. Прошел путь от дежурного по путям до министра.

Был первым президентом ОАО «РЖД».

О чем надо знать

Нередко утверждается, что именно Фадеев был инициатором реорганизации МПС путем создания отдельных компаний для передачи им имущества министерства. Эти компании должны были работать в конкурентной среде, часть из них планировалось продать стратегическим инвесторам или вывести на биржу. В итоге в России должны были появиться частные железнодорожные перевозчики.

Также утверждается, что процесс преобразования должен был завершиться в 2006 году, но застопорился после ухода Фадеева и прихода на его место Владимира Якунина.

Когда в сентябре 2015 года Фадеев стал советником нового руководителя РЖД Олега Белозерова, некоторые эксперты, как сообщали Ведомости, расценили это как возможность возобновления реформы госмонополии.

Однако сам Фадеев, по его словам, делал все возможное, чтобы избежать приватизации российских железных дорог и оставить их в госсобственности. Во многом благодаря его усилиям была предотвращена приватизация отрасли. «Начали с развала речного и морского торговых флотов, морских торговых портов, гражданской авиации, автомобильного транспорта. И я понимал, что в тех условиях, не дай Бог, акционировать железные дороги!.. Но понимать – одно, другое дело – как сохранить министерство путей сообщения. Это для меня в тот период было главным вопросом», - рассказывал Фадеев. То, что железная дорога осталась в государственной собственности, он называет главным своим достижением.

В четвертой статье принятого в 1995 году закона «О федеральном железнодорожном транспорте» было записано: «Железные дороги, а также объекты и иное имущество железнодорожного транспорта, непосредственно обеспечивающие перевозочный процесс и осуществление аварийно-восстановительных работ, не подлежат разгосударствлению и приватизации». «Представляете, в то время принять такой закон! Я на свое 70-летие пригласил Егора Тимуровича (Гайдара – прим.). Поехал к нему лично для вручения приглашения. И вот он говорит: "Геннадий Матвеевич, как вам удалось сохранить железные дороги? " Представляете, он мне такое говорит? Я отвечаю: "Егор Тимурович, ну вы же не мешали! "», - вспоминал впоследствии Фадеев.

26 января 2017 года в Кремле, при вручении ему ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Фадеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину со словами: «Владимир Владимирович, в этом году российским железным дорогам исполняется 180 лет, из них 120 последних лет они находятся в собственности государства. Сохраните их в этом статусе на будущее нашей Великой России! Только Вы можете это сделать!».

Прямая речь

О привычке ездить не в пассажирских вагонах, а в локомотиве: «Для начальника дороги или министра, когда он едет поездом – это продолжение его работы. Находясь на локомотиве, ты видишь всю инфраструктуру, в каком она состоянии, видишь, как несут службу работники путевого и энергетического комплексов. Помню, когда первый раз зашел в кабину машиниста первого класса уже как новый начальник дороги, я увидел в пути следования, как сложно, выполняя огромное количество предупреждений об ограничении скорости, при этом вести поезд по графику. Я пообещал ему, что через год уберу все ограничения на участке Москва-Ленинград. Он посмотрел на меня с большим удивлением и недоверием. Наверное, подумал, что я фантазер. Я свое слово, однако, сдержал».

О необходимости сохранения железных дорог в госсобственности: «Я убежден в том, что любое государство, тем более Россия, раскинувшаяся на 11 часовых поясов, должно иметь три сильные жизнеобеспечивающие системы. Первая – это боеспособная армия с новейшим вооружением и высокообразованным личным составом, служащим по контракту. Вторая система – энергетика, надежная и обеспечивающая потребности в электроэнергии в любых объемах и во всех частях страны по доступной стоимости. И третья – транспортная система, для которой все технические средства производятся в своей стране и обслуживаются только своими специалистами. Именно на этих трех китах стояли и стоят великие государства.

А в транспортной системе России основополагающим должен быть железнодорожный транспорт, который на своих плечах осуществляет почти 50% грузовых и более 26% пассажирских перевозок. И оставаться он должен в собственности государства».

Кубаньжелдормаш о Геннадии Фадееве: «Есть в нашей отрасли великие люди, железнодорожники с большой буквы, которым уже при жизни можно ставить памятники. И один из них - Геннадий Матвеевич Фадеев, без иронии и всякого лицемерия, человек, который очень многое сделал для железной дороги и для нашего завода».

6 фактов о Геннадии Фадееве

В старших классах Фадеев был лучшим футболистом Амурской области.Изначально Фадеев собирался стать моряком и даже приехал поступать в мореходку во Владивосток, где впервые увидел море. «Увидел и почувствовал, что это не мое. …С каждым днем там я убеждался, что море – это не моя судьба. Через неделю я забрал документы, купил на последние деньги билет на поезд Владивосток-Хабаровск, и уже на следующий день зашел в приемную комиссию Хабаровского института железнодорожного транспорта», - вспоминал Фадеев.В 2000 году Фадеев был доверенным лицом Владимира Путина, зарегистрированного кандидатом на должность президента России.Сослуживцы и подчиненные дали Фадееву прозвище «Бригадир».Геннадий Фадеев является первым в транспортной отрасли полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Также награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и орденом Полярной Звезды (Монголия).Женат на Любови Евгеньевне Фадеевой, которая также училась в ведомственной школе МПС № 59. Супруга закончила Педагогический институт в Благовещенске по специальности: «Преподаватель английского и немецкого языков». Имеют двух дочерей, трёх внучек, двух внуков и одного правнука.

Материалы о Геннадии Фадееве

Геннадий Фадеев. Маршал железной дороги

Интервью с Геннадием Фадеевым в проекте Forbes «Красная стрела»

«Нельзя забывать уроки истории». Интервью с Геннадием Фадеевым

Биография Геннадия Фадеева на сайте ОАО «РЖД»

Статья о Геннадии Фадееве в Википедии

