Меркель допустила встречу лидеров «нормандской четверки» без России

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине подтвердила, что в мае в немецком Ахене может состояться трехсторонняя встреча, на которой помимо нее будут присутствовать только президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.

«Украинский президент будет находиться в Ахене, возможно, состоится короткая встреча, мы говорили об этом, со мной и президентом Макроном, но это, конечно, не "нормандский формат", потому что в "нормандский формат" входят четыре человека. Российский президент не приедет в Ахен»,— сказал Меркель.

О том, что встреча лидеров трех стран может произойти на полях вручения премии имени Карла Великого, которую в этом году получит президент Франции Эммануэль Макрон, стало известно 2 апреля. Сообщалось, что будет обсуждаться введение в Донбасс миротворцев ООН.

В Министерстве иностранных дел РФ ответили, что о подготовке подобной встречи не знают, но ничего против нее не имеют, поскольку в любом случае, вопрос о миротворцах в Донбассе будет решать Совбез ООН.