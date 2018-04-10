Меркель рассказала о встрече лидеров ФРГ, Франции, Украины

Встреча лидеров ФРГ, Франции, Украины может произойти в мае, однако она пройдёт не в «нормандском формате». Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передаёт РИА «Новости».
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Путин и Меркель договорились продолжить работу в «нормандском формате»
«Украинский президент будет находиться в Ахене, возможно, состоится короткая встреча, мы говорили об этом, со мной и президентом (Франции Эммануэлем) Макроном, но это, конечно, не «нормандский формат», — сказала Меркель.
Ранее Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились продолжить работу по урегулированию на Украине «в нормандском формате». В разговоре они также затронули проблематику, связанную с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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