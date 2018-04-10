Меркель впервые признала влияние политики на «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на совместной конференции с прибывшим в Берлин президентом Украины Петром Порошенко, впервые за все время существования проекта газопровода «Северный поток — 2» признала, что его на реализации сказываются политические факторы.

«Я четко обозначила, что проект "Северный поток-2" без ясности по поводу роли украинского транзита, с нашей точки, невозможен. Поэтому, как вы видите, это не чисто экономический проект, но здесь играют роль и политические факторы», — цитирует ТАСС заявление канцлера ФРГ.

Напомним, ранее Германия и Финляндия дали согласие на строительство трубопровода по их территории, ожидаются аналогичные решения со стороны Дании и Швеции.

Газопровод длиной 1,2 тысячи километров с пропускной способностью 55 млрд кубометров в год пройдет по дну Балтийского моря, минуя транзитные страны, из России в Германию. Ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию ожидается в следующем году.