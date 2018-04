Миллиард россиян. Реальный план выживания цивилизации

Если в ближайшие сто лет русские не обеспечат увеличения своей численности до миллиарда человек, то произошедший полвека назад слом их демографического воспроизводства очень скоро, ещё до 2030 года, приведёт к многочисленным «травмам», несовместимым с жизнью.

Русские и Россия рискуют исчезнуть из истории, как до них исчезло немало других выдающихся и уникальных народов-цивилизаций и их государств. Вместе с исчезновением русских не смогут сохраниться и полторы сотни других народов, до сих пор существующих благодаря русским и русско-российской государственности.

При этом первым шагом на пути к исчезновению русских станет потеря Россией суверенитета по демографическим основаниям.

Это обусловлено тектоническим сдвигом в демографической базе обеспечения национальных суверенитетов в ближайшие годы, когда любая страна-цивилизация оказывается в окружении миллиардных и более цивилизаций.

Уже сегодня по факту данная ситуация является отправным моментом начавшегося соревнования ведущих цивилизаций, когда 150-миллионной России и всей православной цивилизации, включая соответствующие европейские страны НАТО, в 250 миллионов человек противостоят европейская (включая США и Канаду) цивилизация в почти 900 миллионов человек, исламская в миллиард сто миллионов, африканская – в почти 800 миллионов и латиноамериканская (ибероамериканская) в 600 миллионов человек, не говоря уже о почти полуторамиллиардных Китае и Индии.

К концу текущего столетия ситуация только усугубится.

Европейская и латиноамериканская цивилизации выйдут на официальный миллиард, китайская и индийская - на 1,5 – 2 миллиарда человек, исламская превысит 2 миллиарда, а африканская выйдет на все 3 миллиарда человек при возможном разделении в итоге на 2 – 3 новые цивилизации.

Россия в этом будущем параде цивилизаций-миллиардников, одно-, дву- и трёхмиллиардников будет гордо представлена в лучшем случае своими ста миллионами человек – т.е. одной десятой от миллиарда.

Сто и менее миллионов человек – это та максимальная численность населения России (отвлекаясь от этнического состава), которую мы сможем иметь к концу столетия даже в случае продолжения и сохранения политики материнского капитала, значительного повышения детских пособий и т.п.

Практически точно такой же расклад сил в соотношении русско-российской цивилизации с другими мировыми цивилизациями отражается и в актуальном и прогнозируемом к концу столетия числе носителей языков мирового значения, когда русский язык со своими 160 млн человек для которых русский является родным столь же стремительно скатывается в самый зад списка.

Фундаментальное численное превосходство иных мировых цивилизаций над нашей цивилизацией будет многократно усиливаться через обратную обеспеченность других цивилизаций ключевыми природными ресурсами - пахотной землей и пресной водой.

У России данная обеспеченность уже сегодня в 2 раза выше по пахотной земле и в 3 раза выше по воде, чем у Европейской цивилизации; по земле в 10 раз выше чем у Исламской цивилизации, и по земле и воде в 15 раз выше чем у Китая. К 2010 году указанный разрыв лишь увеличится в 2 – 3 раза.

Это колоссальный дефицит количества населения при колоссальном избытке пахотных земель и воды в столетии, уже прозванном столетием битвы за воду как главный ресурс человечества, буквально с каждым новым годом с неизбежностью будет сводить шансы России на жизнь к нулю.

В этой ситуации зловещими выглядят простоватые, от души, рассуждения заместителя председателя КНР Ли Юаньчао, который, выступая 24 мая 2014 года на «круглом столе» «Россия — Китай: стратегическое экономическое партнерство», проходящем в рамках XVIII Петербургского международного экономического форума, заявил буквально следующее: «Наше сотрудничество является взаимодополняющим. Как сказали наши бизнесмены, в России обширная территория а в Китае самый трудолюбивый в мире народ, и между прочим, самые трудолюбивые крестьяне Если мы можем сочетать эти факторы, тогда мы получим существенное развитие. В России большая территория и мало народа, а в Китае, наоборот, большое население и мало земель…».

Подобное безыскусное предложение России лучше любых цифр показывает катастрофическую ситуацию с человеческим ресурсом, в которой оказались Россия и русские.

Более того, фактически России уже несколько раз публично вынесен приговор по демографическим основаниям.

В частности, американский социолог Николас Эберштадт в книге «Демографический кризис России в мирное время» (2010 год) указывая на необратимые проблемы с демографией в России, которые влекут за собой изменение положения страны на мировой арене с неизбежным в дальнейшем изменении географических границ, предрекает, что «Россия в нынешнем виде перестанет существовать – хотя амбициозные лидеры России ещё даже не начали осознавать масштаб того, что происходит».

Ведущий американский геополитический журнал Foreign Affairs в 2011 году опубликовал материал Эберштадта с вызывающим названием-приговором «Умирающий медведь. Русская демографическое бедствие» (The Dying Bear. Russia's Demographic Disaster).

В рецензии на публикации Эберштадта Эндерс Уимбуш, старший вице-президент института Хадсона, много лет занимающийся российскими исследованиями, предсказывает, что место России на мировой арене принципиально изменится: «При реализации [приведенного выше] демографического сценария, мне сложно представить, что [Россия] останется хотя бы региональной державой. Как следствие, такая страна, как Россия в ее нынешнем виде, очень скоро может вообще перестать существовать». И категорически заключает: «Пути назад нет. Вряд ли Россия будет спасена или спасет себя сама от такого истощения человеческого капитала, которое сделает ее неконкурентоспособной или даже нежизнеспособной».

Таким образом, наша демографическая катастрофа является главным фактором геополитической уязвимости России.

При этом подлинное бедствие состоит в том, что катастрофа демографическая в самой России или не осознаётся, или, ещё хуже, практически всеми принимается как приговор – окончательный и не подлежащий обжалованию.

Колоссальные ресурсы бросаются на безумные обоснования «естественности» подобной демографической ситуации в стране, масса вменяемых вроде бы учёных упоённо доказывают псевдонаучные «истины» типа того, что при повышении грамотности женщин снижение рождаемости абсолютно неизбежно, а другие делают глубокомысленные выводы, что женщин надо вообще лишить образования и карьеры, третьи упоённое переписывают западные статьи про якобы фатальные «демографические переходы» и т.п.

В итоге увлечённо исследуются разнообразные факторы нашего национального вымирания, но не предлагаются факторы жизни и развития.

Поражает полная беспомощность госструктур внятно сформулировать реальную проблему нашего вымирания и хотя бы попытаться ставить адекватные задачи, выработать жизнеутверждающую стратегию. Силы и ресурсы направляются на популистские «меры поддержки», абсолютно не способные изменить ситуацию с рождаемостью к лучшему.

Это всё означает, действительно, прямую дорогу России и русских на историческое и геополитическое кладбище.

Именно поэтому в целях предотвращения формирующегося демографического коллапса страны в настоящее время критически необходима Стратегия демографического взрыва и рывка «Русский миллиард», направленная на перелом негативных тенденций и увеличение численности собственного российского населения до миллиарда человек, т.е. создание русской миллиардной цивилизации, способной и далее обеспечить состояния русских как необходимой планетарной преобразующей силы.

При этом очевидно, что для нынешнего обывателя, будь он домохозяйкой, премьер-министром или учёным-доктором наук миллиард русских представляется даже не несусветной фантастикой, а безусловным психиатрическим отклонением. Однако для прагматиков-государственников в миллиарде российского населения отсутствует какое-либо прожектёрство.

И дело даже не в соседнем с нами «живом» примере Китая и не очень-то и далёкой Индии, и не в полмиллиардном (не будем забывать!) соседнем Евросоюзе.

Миллиард русских представлялся вполне закономерным и желаемым для всемирно признанного русского гения Дмитрия Ивановича Менделеева, хотя это было более века назад, когда население всей России (исторической России, «большой» России) составляло точь в точь то же количество, что и сегодня в Российской Федерации - 146,6 млн человек.

Однако в своей обстоятельной монографии «К познанию России» 1906 года великий Менделеев сделал расчёт, что более миллиарда жителей в «большой» России должно было быть по среднему сценарию в 2052 году - 1282 миллиона, а полмиллиарда (точнее 594,3 млн) уже в 2000 году.

При этом Менделеев рассматривал этот миллиард как нормальным и желанный и, более того, как раз соразмерно соответствующий и адекватный потенциалу и пространствам России: «… Должно быть в России 1282 млн. жителей. Но и тогда всей земли на душу придётся около 1,5 десятины, а годной для земледелия около 1 десятины, т.е. больше того, что теперь имеют англичане, китайцы и т.п. Это добро надо сохранить уже ради одной любви к детям. Так как на одном месте земли можно жить союзно, но нельзя быть в одно время многим, то смысл государства и относящейся к нему земли, чем дальше, тем будет стоять твёрже и прочнее, пока всё непрочное (пожалуй, даже – порочное) не сольётся с прочным, охватывающим мир. Количество людей должно под конец быть пропорционально количеству земли. Не оттого ли мы, русские, как показано выше, размножаемся сильнее иных соседних народов, что у нас земли всё же больше, чем у них? Этого не надо забывать, это наше добро».

И делал программное заявление, утверждая: «Суть дела, по мне, вовсе не в общественно-политических строях и передрягах, а в таком явном умножении народонаселения, которое уже не укладывается в прежние сельскохозяйственно-патриархальные рамки, создавшие Мальтусов да требующие войн, революций и утопий. Для меня высшая или важнейшая и гуманнейшая цель всякой «политики» яснее, проще и осязательнее всего выражается в выработке условий для размножения людского».

Нет никакой фантастики и в самом взрывном демографическом росте.

Абсолютным фактом является экспоненциальный взрывной рост численности населения Земли за последнюю тысячу лет – что более чем наглядно представлено на графике ниже.

Чтобы увеличиться до 1 миллиарда человек человечеству вначале потребовались тысячелетия. А чтобы увеличить свою численность с 1 до 2 миллиардов человек – уже только 107 лет, а с 2 до 7 миллиардов – всего 84 года.

За последние 300 лет население Земли выросло с 0,6 миллиардов в 1700 году до 1,63 миллиарда в 1900 году и достигло 6 миллиардов к 2000 году. За 200 лет с 1800 по 2000 г. население всего мира выросло в 6 (!) раз. Если переносить на сегодняшнюю Россию, то с нынешних 146 миллионов такой рост привёл бы к 880 миллионам российского населения – т.е. почти миллиарду человек.

То есть взрывной демографический рост не просто возможен – он уже был в историческое и достаточно точно фиксируемое время. Крайне важен, что такой взрывной рост напрямую вызван промышленными и технологическими революциями двух последних столетий.

Вторым фактом в пользу возможности демографического взрыва в нашей ситуации демографической катастрофы является и сама крайняя неравномерность демографического потенциала в истории.

Так, если для периода раньше 10 века н.э. происходил чрезвычайно медленный, практически линейный рост общего числа людей и производительных сил всей человеческой популяции, то после 10 века на одно последнее тысячелетие приходится более 97% всего прироста количества людей и производительных сил человеческого сообщества.

При этом на 18-20 века приходится этап сверхинтенсивного и крутого (во всех смыслах) демографического роста численности мирового населения – в чистом виде демографический взрыв, совпадающий с индустриальной революцией и, очевидно, именно такой революцией и вызванный.

Другим образцовым примером демографического взрыва является позитивная динамика численности населения в Китае, например, в эпоху Сун (970-е - 1120-е гг.).

Когда в 1030-х гг. население Китая восстановилось после очередной катастрофы, и снова начались голод и крестьянские восстания, группа сановников во главе с Ван Ань-ши предложила широкую программу колонизации целинных земель Юга, строительства ирригационных систем и внедрения высокоурожайных сортов риса. Это привело к значительному расширению экологической ниши Китая, голод и восстания прекратились и население снова стало расти.

Этот пример также показывает, насколько сильным может быть влияние на экономико-демографические процессы технологических прорывов и взрывного роста созидательных производительных сил.

Подобные демографические циклы определены и в истории России, например, численность населения Новгорода прошла через два вековых цикла между 950-м и 1500 годом, циклы выявлены и по отношению Киевской и Монгольской Руси (Нефедов С.А. Метод демографических циклов в изучении социально-экономической истории допромышленного общества/ Автореферат диссертации... кандидата ист. наук. - Екатеринбург, 1999, Нефедов, С. А. 2002. О демографических циклах в истории средневековой Руси. Клио 3:193–203, Нефедов С. А. Концепция демографических циклов. - Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2007. – 141 с.).

Фундаментальной основой необходимого сегодня для проектирования демографического взрыва в России является безусловно установленный на сегодня в науке факт, что типичная картина, «наблюдаемая в человеческих популяциях, не соответствует ни экспоненциальному росту, ни, тем более, постоянному падению численности населения. В реальности фазы роста и падения чередуются, и динамика численности населения обычно выглядит как длительные колебания с периодичностью 150–300 лет (так называемые «вековые циклы»)… Эти «вековые циклы», как правило, свойственны аграрным обществам, в которых наличествует государство, и мы наблюдаем такие циклы везде, где мы располагаем сколько-нибудь подробными количественными данными по динамике численности населения. Там, где мы такими данными не располагаем, мы можем вывод о наличии вековых циклов делать из эмпирического наблюдения, согласно которому подавляющее большинство аграрных государств в истории были подвержены неоднократным волнам нестабильности» (Пётр Турчин, Коннектикутский университет. Долгосрочные колебания численности населения в исторических обществах – «Элементы большой науки», 14.07.2009. Статья представляет собой переработанный и дополненный автором перевод статьи: Turchin, P. 2009. Long-term population cycles in human societies. Pages 1-17 in R. S. Ostfeld and W. H. Schlesinger, editors. The Year in Ecology and Conservation Biology, 2009. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1162).

Отсюда главный вывод состоит в том, что наблюдаемый в настоящее время обвал рождаемости является смертельно опасным, но не фатальным, если вовремя предпринять вековые по временному масштабу усилия.

С чего начать?

В целях реализации стратегии «Русский миллиард» в ситуации крайне низкой рождаемости и разрушенных репродуктивных установок олодёжи необходимо в ближайшие годы создать буквальный культ многодетных семей, сделав приоритетом четырёхдетную семью, обеспечив на первом этапе каждой семье с момента рождения четвёртого ребёнка государственное пособие (фактически, семейную заработную плату) в размере 100 тысяч рублей и просторный дом с полномасштабной бесплатной жилищно-коммунальной (электричество, канализация, вода, газ, интернет и т.п.), социально-культурной (школа, поликлиника и т.п.) и экологической (воздух, вода, лес) инфраструктурой.

***

Президенту

Российской Федерации

В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Направляю Вам разработанную нашим Институтом Стратегию демографического взрыва и рывка «Русский миллиард», которая интегрирует предложения по решению демографической проблемы в России, направленные на Ваше имя в моих предыдущих четырёх письмах в 2017 году.

Представляется целесообразным после необходимой доработки и адаптации сделать данную Стратегию основой демографической политики Российской Федерации.

Уважаемый Владимир Владимирович, рассчитываю на Вашу поддержку.

Председатель Наблюдательного совета

Института демографии, миграции

и регионального развития,

действительный государственный

советник Российской Федерации

3 класса





Ю.В. Крупнов

