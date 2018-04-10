Минфин предложил уточнить порядок госзакупок

Министерство финансов России предложило уточнить порядок государственных закупок. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления устанавливает право операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок взимать плату с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры, а также предельный размер такой платы», — говорится в документе.

Читайте по теме

Чужие здесь не ходят

Также утверждаются правила взимания операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок платы с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. Принятие и реализация представленного проекта постановления не потребуют дополнительных затрат из средств бюджета.

Ранее сообщалось, что Минфин разработал проект постановления Правительства, который предусматривает установление единых требований к электронным торговым площадкам, на которых осуществляются госзакупки. В частности, речь идёт о требованиях к аппаратно-программному комплексу, минимальным техническим характеристикам, классу защищённости информации и сохранности информации, содержащейся на таких площадках.

3 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому закупки госкомпаний за счёт средств, предоставленных из федерального бюджета на капитальные вложения, переводят под действие Закона «О контрактной системе» — 44-ФЗ. Норму предлагается распространить на госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании и на юридических лиц со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Яндекс.Дзенв Telegram

Санкции США: доллар вырос до 60, но это ненадолго

Россия и Иран готовы к совместным бизнес-проектам

Механизм проведения экспертиз для установления инвалидности будет изменён