Минфин впервые за 13 лет отменил аукцион ОФЗ

Российское Министерство финансов отменило аукцион по размещению облигаций федеральных займов (ОФЗ), который был запланирован на завтра, 11 апреля. В сообщении ведомства это решение объясняется «неблагоприятной рыночной конъюнктурой».

Bloomberg отмечает, что это первый с августа 2015 года случай отмены аукциона по размещению ОФЗ.

В последние несколько месяцев обсуждается вероятность введения американских санкций против суверенного российского долга, но пока США не пошли на такие меры, поскольку они негативно скажутся на их собственных инвесторах.

Тем не менее 5 апреля член Республиканской партии Хоакин Кастро внес на рассмотрение Конгресса законопроект, предполагающий введение таких санкций, запрета на операции с российскими облигациями, которые будут выпущены через 180 дней после вступления закона в силу и потом, а также запрета на сделки по облигациям семи крупнейших российских банков, в том числе Сбербанка и ВТБ. Свое предложение Кастро мотивировал необходимостью жестко отреагировать на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в причастности к которому Великобритания обвинила Россию.

Во втором квартале 2018 года Минфин РФ планировал провести аукционы по размещению ОФЗ на 450 млрд рублей, первый из них состоялся 4 апреля и завершился размещением облигаций на 20 с лишним миллиардов рублей. Следующее размещение ОФЗ по графику министерства финансов запланировано на 18 апреля.