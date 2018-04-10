Минобороны РФ: в больнице города Дума нет пациентов, подвергшихся химической атаке

Начальник войск радиационной, химической и бактериологической защиты Александр Родионов рассказал о посещении пациентов в госпитале города Дума.

В ходе осмотра больница города Дума не обнаружено пациентов с симптомами отравления хлором или зарином, заявил начальник войск РХБЗ Минобороны РФ Александр Родионов.

Ранее ряд мировых неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски» выступили с заявлением о том, что при бомбардировке Дума использовались бомбы с содержанием хлора. В результате атаки якобы погибли десятки граждан, а в госпитали доставили мирных жителей с признаками отравления.

МИД России назвал эту информацию ложной и напомнили, что «Белые каски» замечены в связях с террористами. Другие российские ведомства также неоднократно предупреждали о готовящихся информационных провокациях.