Минобороны Сербии прокомментировало позицию Белграда по делу Скрипаля

Сербский министр обороны Александр Вулин прокомментировал позицию Белграда по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщают «Известия».

В интервью газете Вулин отметил, что Сербия является независимым государством, на которое никто не имеет права давить. При этом он подчеркнул, что позиция Сербии и его личная позиция являются четкой: без явных доказательств никто не может быть «распят».

Глава Минобороны Сербии отметил, что Белград не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Великобританией по делу об отравлении в британском Солсбери. Вулин подчеркнул, что Сербия не намерена присоединяться к «антироссийской истерии».