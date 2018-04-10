Минсельхоз планирует продлить запрет на промысел байкальской нерпы

Минсельхоз решил отказаться от идеи частично разрешить промысел байкальской нерпы и планирует сохранить полный запрет на него. Об этом глава министерства Александр Ткачев, передаёт РИА «Новости».

В ведомстве приняли такое решение с учетом позиции общественных и зоозащитных организаций. Читайте по теме

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«Да, проект приказа об отмене запрета охоты на нерпу был вынесен на обсуждение, как это и положено законодательством, и с учетом позиции общественников это решение не будет принято. <…> Мы сохраним запрет на вылов байкальской нерпы », — сказал министр.

Росрыболовство ранее предложило разрешить вылов байкальской нерпы для регулирования численности этого вида пресноводного тюленя, который долгое время находился под охраной. В ведомстве считают, что рост численности этих животных возрос, а потому их вылов позволит создать для рыбаков дополнительные рабочие места.

После этого Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил в Генпрокуратуру и Минюст официальный запрос с просьбой проверить на коррупционную составляющую и законность инициативу о разрешении на вылов байкальской нерпы.

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