Минздрав составил рейтинг регионов РФ по смертности

Министерство здравоохранения РФ проанализировало данные 2017 года о смертности в различных регионах страны и сделало вывод о том, что наиболее высоки они в Псковской, Новгородской и Тверской областях, а самые низкие — в Чечне, Ингушетии и ЯНАО.

В целом смертность сократилась в 79 субъектах федерации, что специалисты Минздрава объясняют повышением качества жизни и улучшением ситуации в сфере ранней диагностики заболеваний, пишут «Известия» со ссылкой на отчет ведомства.

В среднем за 2017 год уровень смертности в России снизился до 12,4 случая на 1 тысячу человек, то есть на 3,9%. В абсолютном выражении это 1,8 млн смертей — на 63,6 тысячи меньше, чем годом ранее.

В Ингушетии смертность сократилась до 3,2 случая на 1 тысячу проживающих в республике человек, в Чечне — до 4,6 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе — до 4,9 случая, в Дагестане — до 5,1 случая, в Ханты-Мансийском АО — до 6,2 случая.

Самые высокие показатели смертности — в Псковской (17,4 случая на 1 тысячу населения), Новгородской (17,1 случая), Тверской (16,9 случая), Тульской (16,5 случая) и Ивановской (15,8 случая) областях.

Наивысшими в годовом исчислении темпами смертность сокращалась в Еврейской автономной области (на 12% за год), Республике Тыва (11,2%), в Чукотском автономном округе (9%), в Сахалинской области (8,4%), Республике Марии Эл и Тюменской области — по 6,1%.