Москаль: Фейгин в группе ФСБ, которая занимается перевербовкой людей

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль во время чата на «Главреде» заявил, что народный депутат Надежда Савченко могла быть завербована своим адвокатом.

«Вспомните Pussy Riot, которые в Храме Христа Спасителя пели: «Богородица, Путина прогони!». Кто у них был адвокатом? Тот самый Фейгин. И где они сегодня? Разве они выступили вместе с Навальным или Ксенией Собчак, или с другими оппозиционерами? Нет! Они уже сторонники Путина. Значит, есть группа в ФСБ, работающая под прикрытием адвокатов, которая просто занимается перевербовкой или зомбирует людей», — заявил Москаль.

По словам главы Закарпатской ОГА, адвокат Марк Фейгин и его группа «не вылезали с телеканалов».

«Что бы Савченко ни не выкидывала – все снимали и показывали аудитории. Фейгин и вся его адвокатская ФСБшных группа не вылезали с телеканалов. Неужели этого не было видно?», — добавил Москаль.

Ранее сообщалось, что в Хамовнический отдел Следкома была подана жалоба на Фейгина.

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