МосОбрТВ объявил о включении в сетку вещания новых программ

В понедельник московский телеканал МосОбрТВ сообщил о запуске новых программ. Напомним, что этот канал о столичном образовании работает в интернете с сентября 2015-го года.В его сетку вещания входят новостные выпуски, мастер-классы, ток-шоу, авторские передачи, школьное ТВ и многое другое. Об этом рассказывает официальный портал Мэра Москвы.Одними из самых интересных передач на МосОбрТВ выступают селекторные совещания городского Депобразования. Отмечается, что в каждый понедельник, в 16:00 в ходе передачи «Новые технологии для новых результатов» зрителям расскажут, к примеру, где школьникам главного города России проводить выходные или какие дополнительные выплаты полагаются местным педагогам. В четверг же в 16:30 глава Депобразования Исаак Иосифович Калина проводит на МосОбрТВ свой видеоселектор. Эта программа отмечается заслуженно высокой популярностью со стороны зрителей канала.