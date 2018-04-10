На Донбассе борются с новой угрозой - пожары и сильный ветер

Многие дончане наводя порядок на кладбищах сжигают траву.

Спасатели выступили с призывом не делать этого.

В последние дни в Донбассе участились пожары, горит сухая трава, а сильные ветра моментально разносят пламя.

За прошедшие сутки пожарные Донецкой области более семидесяти раз выезжали на тушение сухой травы, мусора и камыша. Отмечается, что сильные ветра за считанные минуты разносят пламя на огромные территории.

Спасатели выступили с обращением к гражданам не провоцировать пожары в природных экосистемах. Во время отдыха следует соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно это актуально в преддверии поминальных выходных, когда люди посещают кладбища, наводят порядок, выносят на обочины и сжигают, что приводит к страшным последствиям.