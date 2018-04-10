На месте крушения Ан-148 нашли новые обломки

После возобновления осмотра места крушения самолета Ан-148 в Московской области обнаружены 13 новых фрагментов воздушного судна, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Напомним, ранее дочь одной из погибших при крушении Ан-148 Юлия Синицына записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оцепить место авиакатастрофы, так как спустя два месяца после падения лайнера на поле находят останки погибших. После этого МЧС направило к месту крушения группировку Ногинского спасательного центра, к возобновленным работам подключился и Следственный комитет.

В настоящее время все подъезды к месту авиакатастрофы перекрыты, полицейские организовали оцепление. Специалисты продолжают осмотр места происшествия.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово. На борту лайнера, следовавшего в Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.